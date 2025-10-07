México golea a Chile y avanza a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-20 firmó una contundente victoria por 4-1 sobre Chile, país anfitrión de la Copa del Mundo de la categoría, y avanzó a los Cuartos de Final del torneo. El combinado nacional mostró dominio desde el primer tiempo y ahora espera al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.
Los goles del equipo mexicano fueron obra de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, quien cerró una noche redonda en Valparaíso.
El equipo dirigido por Eduardo Arce salió con determinación al Estadio Elías Figueroa Brander y controló la posesión del balón durante los primeros 45 minutos. A pesar del 71% de control del juego y 12 disparos, fue necesaria una intervención del arquero Emmanuel Ochoa al minuto 13 para evitar el gol chileno tras una jugada colectiva.
La apertura del marcador llegó al minuto 26, cuando Alexei Domínguez cambió de juego para Gilberto Mora, quien asistió a Tahiel Jiménez. El delantero de Santos Laguna definió con clase y celebró mostrando la camiseta de Mateo Levy, su compañero lesionado en el partido anterior.
Ya en el segundo tiempo, Chile presionó e incluso generó una jugada que fue revisada por el VAR por posible mano de Diego Ochoa, pero el árbitro Joao Pedro Pinheiro determinó que no había penal.
Minutos después, México volvió a imponer condiciones. Al 67', tras una jugada colectiva entre Domínguez, Mora y Elías Montiel, el balón quedó a los pies de Iker Fimbres, quien desde fuera del área soltó un potente disparo para el 2-0.
En los minutos finales, Hugo Camberos, delantero de Chivas, fue determinante. Al 80', tras una secuencia de toques entre Oswaldo Virgen y Amaury Morales, Camberos definió dentro del área para el 3-0.
Seis minutos más tarde, una jugada a profundidad iniciada por José Pachuca terminó nuevamente en los pies de Camberos, quien marcó su doblete y el cuarto gol mexicano. Chile descontó al 88' con un golazo de Juan Francisco Rossel, pero el marcador ya estaba sentenciado: 1-4.
Con esta victoria, el Tricolor Sub-20 se instala en los Cuartos de Final, pero deberá esperar el resultado del partido entre Argentina y Nigeria para conocer a su siguiente rival.
mrh