México enfrenta a Ecuador con alineación renovada tras goleada ante Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas horas de enfrentar a Ecuador en su segundo compromiso de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana presentará una alineación completamente modificada respecto al duelo anterior ante Colombia, donde fue derrotada por un contundente 4-0.

Tras el descalabro, el estratega Javier Aguirre decidió aplicar una “sacudida táctica” al plantel, introduciendo al menos cinco cambios en el once inicial y dejando atrás el habitual esquema 4-3-3 que no ha dado resultados positivos.

Además de buscar nuevas variantes en el campo, el técnico nacional intenta fomentar la competencia interna en la recta final del proceso rumbo al Mundial.

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, estos serán los elegidos para arrancar en el Estadio Akron:

Portería: Carlos “Tala” Rangel

Defensas: Kevin Álvarez (LD), César Montes (DFC), Johan Vázquez (DFC), Mateo Chávez (LI)

Medios: Erik Lira y Luis Romo (contenciones); Erick Sánchez e Hirving Lozano por las bandas

Delantera: Germán Berterame y Julián Quiñones en punta

Uno de los movimientos más llamativos es la salida de Santiago Giménez, quien comenzará en el banquillo.