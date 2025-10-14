México enfrenta a Ecuador con alineación renovada tras goleada ante Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas horas de enfrentar a Ecuador en su segundo compromiso de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana presentará una alineación completamente modificada respecto al duelo anterior ante Colombia, donde fue derrotada por un contundente 4-0.
Tras el descalabro, el estratega Javier Aguirre decidió aplicar una “sacudida táctica” al plantel, introduciendo al menos cinco cambios en el once inicial y dejando atrás el habitual esquema 4-3-3 que no ha dado resultados positivos.
Además de buscar nuevas variantes en el campo, el técnico nacional intenta fomentar la competencia interna en la recta final del proceso rumbo al Mundial.
De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, estos serán los elegidos para arrancar en el Estadio Akron:
Portería: Carlos “Tala” Rangel
Defensas: Kevin Álvarez (LD), César Montes (DFC), Johan Vázquez (DFC), Mateo Chávez (LI)
Medios: Erik Lira y Luis Romo (contenciones); Erick Sánchez e Hirving Lozano por las bandas
Delantera: Germán Berterame y Julián Quiñones en punta
Uno de los movimientos más llamativos es la salida de Santiago Giménez, quien comenzará en el banquillo.
La estrategia de cambios profundos no ha sido bien recibida por todos los aficionados. Diversas voces en redes sociales han cuestionado que, a menos de seis meses del arranque del Mundial, Aguirre aún no tenga definido su equipo base.
“Confiamos en que esta Fecha FIFA nos ayudará a ver quién realmente quiere ganarse un lugar”, habría mencionado el técnico en días pasados, aunque su indecisión genera incertidumbre en parte del entorno tricolor.
El resultado ante Ecuador será clave no solo para recuperar confianza, sino también para definir nombres rumbo al máximo torneo de selecciones.
