México en lo más alto: triunfos mundiales que deja 2025 hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento deportivo de México volvió a brillar con fuerza en el escenario internacional. Durante este 2025, varios atletas nacionales se coronaron campeones del mundo en disciplinas olímpicas y competencias globales, demostrando el alto nivel competitivo que tiene el país en diferentes ramas deportivas.

Los siguientes atletas mexicanos se llevaron el oro en Campeonatos Mundiales avalados por federaciones deportivas internacionales:

Clavados

Osmar Olvera — Campeón mundial en trampolín de 3 metros.

Tiro con arco compuesto

Andrea Becerra — Campeona mundial en la categoría individual.

Andrea Becerra, Adriana Castillo y Mariana Bernal — Campeonas mundiales por equipos.

Ciclismo en pista

Yareli Acevedo — Campeona mundial en la prueba de carrera por puntos.

Aunque no formaron parte de campeonatos mundiales tradicionales, otros logros merecen destacarse por su impacto global: