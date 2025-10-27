México en lo más alto: triunfos mundiales que deja 2025 hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento deportivo de México volvió a brillar con fuerza en el escenario internacional. Durante este 2025, varios atletas nacionales se coronaron campeones del mundo en disciplinas olímpicas y competencias globales, demostrando el alto nivel competitivo que tiene el país en diferentes ramas deportivas.
Los siguientes atletas mexicanos se llevaron el oro en Campeonatos Mundiales avalados por federaciones deportivas internacionales:
Osmar Olvera — Campeón mundial en trampolín de 3 metros.
Andrea Becerra — Campeona mundial en la categoría individual.
Andrea Becerra, Adriana Castillo y Mariana Bernal — Campeonas mundiales por equipos.
Yareli Acevedo — Campeona mundial en la prueba de carrera por puntos.
Aunque no formaron parte de campeonatos mundiales tradicionales, otros logros merecen destacarse por su impacto global:
Selección Mexicana Femenil — Campeonas en los World Games Chengdu 2025, reafirmando su dominio en este deporte que crece a nivel internacional.
Además de su título mundial, Andrea Becerra obtuvo el primer lugar en tiro con arco compuesto individual en los World Games, consolidándose como una de las máximas exponentes del deporte mexicano este año.
Estos resultados colocan al deporte femenil mexicano en un lugar de honor, ya que la mayoría de las preseas fueron obtenidas por mujeres. Su esfuerzo, disciplina y constancia han sido clave para poner en alto el nombre de México a nivel mundial.
BCT