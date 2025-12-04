¿México en el grupo de la muerte del Mundial 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de 24 horas para que se definan los grupos del Mundial 2026, la tensión se respira entre la afición mexicana: ¿caerá el Tri en el temido grupo de la muerte? Aquellos sectores del sorteo que enfrentan a potencias futbolísticas y donde soñar con avanzar es una hazaña.

En la historia reciente de las Copas del Mundo, estos grupos han sido auténticos calvarios para más de una selección. Desde Japón-Corea 2002 hasta Qatar 2022, cada edición ha tenido su propio “grupo de la muerte”, aquel en el que coinciden selecciones históricas, impredecibles y voraces.