¿México en el grupo de la muerte del Mundial 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de 24 horas para que se definan los grupos del Mundial 2026, la tensión se respira entre la afición mexicana: ¿caerá el Tri en el temido grupo de la muerte? Aquellos sectores del sorteo que enfrentan a potencias futbolísticas y donde soñar con avanzar es una hazaña.
En la historia reciente de las Copas del Mundo, estos grupos han sido auténticos calvarios para más de una selección. Desde Japón-Corea 2002 hasta Qatar 2022, cada edición ha tenido su propio “grupo de la muerte”, aquel en el que coinciden selecciones históricas, impredecibles y voraces.
2002: Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria compartieron el grupo más competitivo. Aquel año, Brasil se coronó campeón.
2006: Otra vez Argentina, esta vez con Países Bajos, Serbia y Montenegro y Costa de Marfil. Italia levantó la copa.
2010: Brasil, Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte lucharon en un grupo infernal; España fue el campeón.
2014: Inglaterra, Italia, Uruguay y una sorpresiva Costa Rica formaron un grupo memorable; Alemania fue el vencedor.
2018: México compartió grupo con Alemania, Suecia y Corea del Sur. El Tri venció al campeón defensor, pero cayó ante Suecia y quedó fuera en octavos ante Brasil. Francia fue el campeón.
2022: Alemania, España, Japón y Costa Rica ofrecieron uno de los grupos más reñidos. Argentina logró la gloria en tierras cataríes.
¿Y qué selecciones aparecen con mayor frecuencia en estos escenarios fatales? Argentina, Inglaterra, Costa de Marfil, Alemania y Suecia han estado al menos en dos de estos grupos “mortales”, demostrando que ni la historia ni los títulos garantizan un pase fácil.
El Mundial 2026, que por primera vez se jugará entre tres países (México, Estados Unidos y Canadá), tendrá más selecciones que nunca (48), pero eso no elimina la posibilidad de que los grupos estén desequilibrados y uno de ellos reúna a verdaderos titanes del balón.
Y si México cae en uno de ellos… ¿estará listo para sobrevivir?
RPO