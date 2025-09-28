México empata con Brasil en debut del Mundial Sub-20

México estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después con un disparo de Mora desde fuera del área, aunque el balón pasó apenas desviado.

Brasil igualó el marcador al minuto 21 con un potente disparo de Coutinho, quien aprovechó un rebote para emparejar los cartones.

A los 18 minutos, se vivió una jugada inusual: el cuerpo técnico brasileño solicitó el uso de la tecnología para revisar un supuesto penal, pero el “challenge” no resultó favorable tras la revisión arbitral. Esta es una de las nuevas herramientas implementadas por la FIFA en este torneo.

El conjunto sudamericano se adelantó al 75’ con un tanto de Luighi, tras un saque de banda mal defendido por la zaga mexicana. Sin embargo, México no bajó los brazos y logró el empate al minuto 86, gracias a un espectacular cabezazo de Diego Ochoa.