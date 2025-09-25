México, el único país con tres mascotas mundialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ha marcado un hito sin precedentes en la historia del futbol mundial: es el único país en el planeta que ha tenido tres mascotas oficiales en Copas del Mundo.

Con la revelación de Zayu, la nueva figura oficial del Mundial 2026 que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, el país suma su tercer emblema futbolístico, uniéndose a las ya icónicas figuras de Juanito (1970) y Pique (1986).

Juanito, con su sombrero de charro y su camiseta verde, fue el primer embajador animado del futbol mexicano ante el mundo. Lo siguió Pique, un simpático chile jalapeño con bigote y sombrero, que representó con humor y picardía la cultura nacional durante el Mundial de 1986.

Ahora, en 2026, es el turno de Zayu, una criatura colorida y futurista que simboliza la unión, la inclusión y el dinamismo de una nueva era del balompié. Con un diseño inspirado en el ajolote —animal endémico de México y símbolo de regeneración—, Zayu proyecta la identidad mexicana hacia las nuevas generaciones globales.