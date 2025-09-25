México, el único país con tres mascotas mundialistas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ha marcado un hito sin precedentes en la historia del futbol mundial: es el único país en el planeta que ha tenido tres mascotas oficiales en Copas del Mundo.
Con la revelación de Zayu, la nueva figura oficial del Mundial 2026 que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, el país suma su tercer emblema futbolístico, uniéndose a las ya icónicas figuras de Juanito (1970) y Pique (1986).
Juanito, con su sombrero de charro y su camiseta verde, fue el primer embajador animado del futbol mexicano ante el mundo. Lo siguió Pique, un simpático chile jalapeño con bigote y sombrero, que representó con humor y picardía la cultura nacional durante el Mundial de 1986.
Ahora, en 2026, es el turno de Zayu, una criatura colorida y futurista que simboliza la unión, la inclusión y el dinamismo de una nueva era del balompié. Con un diseño inspirado en el ajolote —animal endémico de México y símbolo de regeneración—, Zayu proyecta la identidad mexicana hacia las nuevas generaciones globales.
Aunque el Mundial 2026 será compartido entre tres países, la FIFA eligió a Zayu como una de las mascotas oficiales, consolidando a México como un referente cultural y futbolístico. “Este logro no solo habla de nuestra pasión por el futbol, sino de nuestra capacidad para conectar con el mundo a través de símbolos entrañables”, expresó un portavoz de la Federación Mexicana de Futbol.
Las mascotas de los mundiales no son simples adornos: representan valores, culturas y memorias colectivas. En el caso de México, cada mascota ha servido como puente entre generaciones y como testimonio de su papel clave en la historia del futbol mundial.
RPO