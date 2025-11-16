México conquista la plata en judo con Isabel Huitrón en los Juegos Sordolímpicos

Con este resultado, Isabel suma ya tres medallas consecutivas en Juegos Sordolímpicos, tras haber obtenido oro en 2017 y 2022, consolidándose como una de las exponentes del judo adaptado en México.

La competencia se lleva a cabo en la ciudad de Tokio, Japón, donde participan atletas con discapacidad auditiva de todo el mundo en múltiples disciplinas.

Este logro no solo representa un orgullo para el deporte mexicano, sino también un reconocimiento al esfuerzo y perseverancia de una atleta que ha hecho historia en cada edición en la que ha participado.

BCT