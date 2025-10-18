México conquista el podio en Nanjing con oro y plata en tiro con arco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho histórico para el deporte nacional, México logró el 1-2 en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Nanjing, China. Mariana Bernal se colgó la medalla de oro tras vencer en flecha de oro a su compatriota Andrea Becerra, quien se quedó con la plata en la modalidad de arco compuesto individual femenil.

La final fue un espectáculo de precisión. Ambas arqueras mexicanas firmaron un empate de 147-147 tras intercambiar flechas perfectas —23 de ellas en el centro del blanco— a lo largo de los cinco sets. El duelo se tuvo que definir por una flecha de desempate, donde ambas marcaron 10, pero fue Bernal quien se acercó más al centro, asegurando así la victoria.

El nivel de competencia fue altísimo, y Mariana Bernal logró sobreponerse a la presión para ofrecer su mejor desempeño, luego de haberse recuperado recientemente de una lesión. Su triunfo consolida un histórico 1-2 para México en el arco compuesto femenil.

Previo a la final, Mariana venció 146-144 a la británica Ella Gibson, mientras que Becerra superó 145-143 a la india Jyothi Vennam. El himno nacional mexicano sonó con fuerza y el podio fue completamente tricolor.