Deportes

México cae al lugar 15 del ranking FIFA

La Selección Mexicana fue superada por Estados Unidos y Colombia en el ranking FIFA de diciembre 2025, encendiendo alertas rumbo al Mundial que coorganizará el próximo año
México cae al lugar 15 del ranking FIFA
FB/ Selección Nacional de México
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Futbol descendió al lugar 15 del ranking FIFA publicado este 19 de diciembre de 2025, al perder 6.61 puntos respecto al corte anterior, quedando con un total de 1,669.14 unidades.

El nuevo listado, publicado en el portal oficial de la FIFA, muestra que México fue superado por selecciones como Estados Unidos (14°), que ganó 4.91 puntos, y Colombia (12°), que sumó 3.80. Italia también bajó un puesto al 13, intercambiando posiciones con el cuadro colombiano.

Este descenso se da a menos de un año del Mundial de 2026, del cual México será uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. El retroceso en el ranking refleja los altibajos en el rendimiento reciente del equipo nacional.

El top tres del ranking lo encabezan España (1°), Argentina (2°) y Francia (3°), quienes mantuvieron sus posiciones con mínimas variaciones de puntos.

SHA

Selección Mexicana de futbol

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com