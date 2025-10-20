México busca albergar el Mundial Femenil 2031 junto a EU, Costa Rica y Jamaica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, presentó oficialmente su candidatura conjunta para ser sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, lo que podría marcar un hecho histórico para el futbol femenil en la región.
El anuncio se realizó este lunes en la ciudad de Nueva York, como parte de una estrategia regional encabezada por las cuatro federaciones nacionales de futbol. La candidatura se enmarca en un esfuerzo de cooperación continental bajo el respaldo de Concacaf.
La propuesta contempla estadios en los cuatro países y promete un evento sin precedentes, con una asistencia estimada de 4.5 millones de personas. En caso de ser elegida, esta sería la primera vez que México, Costa Rica y Jamaica albergan una Copa Mundial Femenina de categoría mayor. Estados Unidos, por su parte, ya fue sede en 1999 y 2003.
El proyecto contempla una inversión en infraestructura, formación de entrenadoras y desarrollo de jugadoras desde edades tempranas. Las federaciones involucradas entregarán el libro de candidatura oficial a FIFA en noviembre de este año, y la decisión se conocerá el 30 de abril de 2026 durante el Congreso de la FIFA en Vancouver.
Desde Costa Rica, Osael Maroto Martínez, presidente de su federación, destacó que el país ya fue sede de los mundiales femeninos Sub-17 y Sub-20, lo que les da confianza para organizar el torneo absoluto.
Por su parte, Jamaica consideró que este anuncio es motivo de orgullo nacional.
La edición de 2023 en Australia y Nueva Zelanda rompió récords con 570 millones de dólares en ingresos, 2 mil millones de televidentes y casi 2 millones de asistentes. La edición 2031 promete ir aún más allá.
rmr