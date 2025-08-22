México brilla con dos oros en natación artística en Panamericanos Junior 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selección mexicana de natación artística se llevó este viernes dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al dominar las pruebas de duetos y dueto mixto, resultados que aseguran para México el liderato de la disciplina.
En la final de duetos, Camila Argumedo y Daniela Ávila se coronaron tras obtener 240.3692 puntos en la rutina libre, sumados a los 264.2933 logrados en la rutina técnica realizada el miércoles, para un total de 504.6625 unidades. Con ello, superaron con amplitud a sus rivales y subieron a lo más alto del podio.
Más tarde, en la competencia de dueto mixto, la pareja conformada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón repitió la hazaña al imponerse con 313.1167 puntos en la rutina libre, casi 60 unidades por encima de Chile, que quedó en segundo lugar con 254.8896. A este resultado se suman los 217.3984 puntos obtenidos en la rutina técnica, con lo que acumularon 530.5151 en la suma general.
La competencia continuará este viernes con la presentación de la rutina libre por equipos, mientras que el sábado se definirá la medalla en la rutina acrobática.
En la fase técnica, el equipo mexicano integrado por Argumedo, Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Ávila y Jacqueline Meléndez, con Villalobos como reserva, ya había asegurado la primera posición con 251.9950 unidades.
La disciplina repartirá tres preseas doradas en Asunción 2025, por lo que, independientemente del resultado de la final por equipos, México ya aseguró el liderato del medallero en natación artística. Con estas dos medallas, la delegación nacional alcanzó 27 oros en total, manteniéndose en el cuarto lugar general del certamen.
SHA