México brilla con dos oros en natación artística en Panamericanos Junior 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La selección mexicana de natación artística se llevó este viernes dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al dominar las pruebas de duetos y dueto mixto, resultados que aseguran para México el liderato de la disciplina.

En la final de duetos, Camila Argumedo y Daniela Ávila se coronaron tras obtener 240.3692 puntos en la rutina libre, sumados a los 264.2933 logrados en la rutina técnica realizada el miércoles, para un total de 504.6625 unidades. Con ello, superaron con amplitud a sus rivales y subieron a lo más alto del podio.