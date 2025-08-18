México apunta alto: 24 arqueros buscan la gloria en Winnipeg, Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ilusión de conquistar nuevas medallas, la selección nacional de tiro con arco juvenil viajó a Winnipeg, Canadá, para disputar el Campeonato Mundial Juvenil 2025, que se celebrará del 19 al 24 de agosto.

La delegación mexicana está conformada por 24 atletas, 12 mujeres y 12 hombres, quienes buscarán reafirmar el lugar de México como potencia mundial de la arquería. El equipo será encabezado por la medallista olímpica Ángela Ruiz, quien recientemente se proclamó campeona por equipos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Entre los nombres destacados figuran también Adriana Castillo y Máximo Méndez, arqueros que ya han sido medallistas en el Serial de Copas del Mundo de World Archery y que lograron subir al podio en la capital paraguaya hace unos días.

El programa del certamen contempla competencias en ambas modalidades, arco recurvo y compuesto, en las categorías Sub-18 y Sub-21. Las prácticas oficiales arrancarán este martes, mientras que el miércoles se desarrollarán las rondas de clasificación, que marcarán el camino hacia las finales, tanto en pruebas individuales como por equipos.

México buscará mantener la racha positiva que lo ha colocado como uno de los referentes mundiales de esta disciplina en los últimos años.

SHA