México abrirá el Mundial 2026 contra rival del Bombo 3; Noruega entre los posibles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana será la encargada de inaugurar la Copa del Mundo 2026, y su primer rival saldrá del Bombo 3, grupo en el que figuran selecciones como Noruega, Sudáfrica, Egipto y Paraguay, entre otras.

Así lo confirmó la FIFA al dar a conocer las reglas para el sorteo mundialista que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre, donde también se definirá el orden de los partidos de la Fase de Grupos.

El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, aunque el horario aún está por confirmarse. Será el primer encuentro de los 104 que conformarán esta histórica edición de la Copa del Mundo, la primera con tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la normativa del sorteo, el Tri no podrá enfrentar en la Fase de Grupos a selecciones de su misma confederación, por lo que Panamá, también ubicado en el Bombo 3, queda descartado.

En total, 11 selecciones están en la lista de posibles rivales para el debut mexicano:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

La posibilidad de enfrentar a Erling Haaland, estrella del Manchester City, ha despertado gran expectativa. Noruega sorprendió en las eliminatorias y consiguió su boleto directo, dejando fuera a selecciones históricas como Italia.