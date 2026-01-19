México 86 revive: Adidas lanza colección que despierta la pasión futbolera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de México 1986 no se quedó en los archivos ni en los relatos familiares. Cuarenta años después, adidas revive la pasión de aquel Mundial con Bringbacks, una colección que reinterpreta los icónicos jerseys y tracksuits de una época en la que el futbol se vivía desde casa, en comunidad.

Antes de los smartphones y el VAR, el balón unía al país en las salas, calles y tienditas de barrio. Cada gol era un grito colectivo, cada partido una reunión espontánea. En ese ambiente nació una generación marcada por ídolos como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Pablo Larios.

Ahora, con esta colección, adidas recupera no solo un diseño, sino una memoria colectiva que convirtió a México 86 en un punto de encuentro emocional para millones de personas.