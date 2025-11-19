Más de un millón de estudiantes de Michoacán participarán en torneos escolares rumbo al Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de un millón de estudiantes de primarias, secundarias, bachilleratos y universidades públicas del estado podrán participar en la Copa Escolar Nacional de Fútbol "Vive Saludable, Juega Feliz" informó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.
Ello, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el torneo que convocará a millones de estudiantes de todo el país, quienes podrán inscribirse a partir de enero de 2026 en las páginas oficiales de la SEP y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Gabriela Molina compartió que más de 11 mil escuelas de Michoacán tendrán la posibilidad de ser parte de esta justa deportiva que tendrá su etapa nacional en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México. “Es una iniciativa que genera comunidad, fomenta una vida sana y siembra paz en nuestro entorno”, expresó.
Más de 3 mil 200 maestros de educación física de diversas regiones de la entidad serán parte esencial de esta fiesta deportiva. Además, Michoacán estará presente para participar en distintas copas y mundialitos que se alistan previos a la Copa Mundial de Fútbol, el cual tendrá varias sedes en nuestro país. Dichos eventos proyectan convocar a más de 6.2 millones de personas de distintas edades.
rmr