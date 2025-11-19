Más de un millón de estudiantes de Michoacán participarán en torneos escolares rumbo al Mundial 2026

Más de 3 mil 200 maestros de educación física de diversas regiones de la entidad serán parte esencial de esta fiesta deportiva. Además, Michoacán estará presente para participar en distintas copas y mundialitos que se alistan previos a la Copa Mundial de Fútbol, el cual tendrá varias sedes en nuestro país. Dichos eventos proyectan convocar a más de 6.2 millones de personas de distintas edades.

rmr