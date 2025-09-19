Más de 4.5 millones buscan boletos para el Mundial 2026 en sorteo de FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, ya genera una expectativa histórica: más de 4.5 millones de aficionados se registraron en el primer sorteo de compra de boletos, informó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El registro en línea estuvo abierto durante los últimos diez días en las páginas oficiales de la FIFA. Los inscritos participarán en un sorteo aleatorio que dará acceso preferente a la compra de las primeras entradas, aunque se aclaró que en esta fase no habrá boletos disponibles para partidos de las selecciones anfitrionas.

“Más de 4.5 millones de aficionados de todo el mundo participarán en el sorteo para poder comprar boletos por primera vez, lo que demuestra que el torneo en Canadá, México y Estados Unidos será el evento más grande, inclusivo y apasionante de la historia”, publicó Infantino en sus redes sociales.