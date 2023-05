Más de 20 mil aficionados despiden al Club Tigres rumbo a la final

Hay dos cosas que podemos controlar, la alegría de la gente y esto (la pelota), esto dentro del campo. No caigamos en provocaciones, vamos ir a jugar a la pelota, a dejar el corazón y la piel. Gracias a los que confiaron, a los que no confiaron también y a los que no querían vernos acá. Un abrazo muy grande a toda la gente que viaje, cuídense y deseamos, de todo corazón, volvernos a encontrar mañana. Muchas gracias”.

Nahuel Guzmán