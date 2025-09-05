Luis Suárez es suspendido seis partidos por escupir en la final de Leagues Cup

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido con seis partidos en la Leagues Cup tras haber escupido a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders, informó este viernes el comité organizador del torneo.
La sanción se deriva de los incidentes ocurridos al término de la final del torneo, disputada el pasado domingo en el estadio Lumen Field, donde el Inter Miami cayó por marcador de 3-0 ante los Sounders.
El castigo deja fuera al atacante de 38 años de toda la próxima edición del torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, y abre la posibilidad de que no llegue a cumplir la sanción, ya que su contrato con Inter Miami expira en diciembre y no hay negociaciones confirmadas para su renovación.
Además de Suárez, el mediocampista español Sergio Busquets, de 37 años, recibió dos partidos de suspensión por “conducta violenta”, mientras que el defensor argentino Tomás Avilés fue castigado con tres encuentros de suspensión.
De acuerdo con imágenes difundidas tras el pitazo final, Luis Suárez corrió hacia el mediocampista mexicano Obed Vargas, a quien rodeó del cuello con su brazo izquierdo, desatando una trifulca que involucró a jugadores de ambos equipos.
Durante la riña, Busquets fue captado golpeando a Vargas en el mentón, en medio del forcejeo. Posteriormente, las cámaras registraron a Suárez escupiendo y gritando a un integrante de la comisión técnica de Seattle, acción que le costó la severa sanción.
La Leagues Cup también impuso una sanción de cinco partidos al estadounidense Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.
“La MLS se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a jugadores y personal técnico involucrado”, advirtió el comunicado oficial del torneo.
Todos los involucrados deberán pagar una multa económica, cuyos montos no fueron revelados.
Luis Suárez ofreció una disculpa pública el jueves, aunque su conducta volvió a encender el debate sobre su temperamento en situaciones límite, a pocos meses de una eventual salida del futbol de Estados Unidos.
