Luis Suárez es suspendido seis partidos por escupir en la final de Leagues Cup

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido con seis partidos en la Leagues Cup tras haber escupido a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders, informó este viernes el comité organizador del torneo.

La sanción se deriva de los incidentes ocurridos al término de la final del torneo, disputada el pasado domingo en el estadio Lumen Field, donde el Inter Miami cayó por marcador de 3-0 ante los Sounders.

El castigo deja fuera al atacante de 38 años de toda la próxima edición del torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, y abre la posibilidad de que no llegue a cumplir la sanción, ya que su contrato con Inter Miami expira en diciembre y no hay negociaciones confirmadas para su renovación.