Luis Enrique es el nuevo DT del PSG

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se dio a conocer que Paris Saint-Germain (PSG) tiene nuevo director técnico (DT), Luis Enrique.

De acuerdo a lo dado a conocer en sus redes sociales, el entrenador español ha firmado un contrato por dos temporadas para dirigir el equipo europeo.

Luego de su llegada a este equipo, el DT confía en que al encabezar la dirección de PSG llegarán más triunfos para los parisinos:

"Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo", dijo para ESPN.

El trabajo del español habla por sí solo: ha estado al frente de los equipos Roma, Celta y Barcelona.

Con los catalanes se convirtieron en campeones de la UEFA Champions League en el año 2015.