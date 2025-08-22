Lucha olímpica mexicana cierra con 9 medallas en Asunción 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una cosecha de nueve medallas, la selección mexicana de lucha olímpica cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde se ubicó en el quinto lugar por equipos de la disciplina.
El representativo tricolor sumó cuatro platas y cinco bronces en la justa continental. Los subcampeonatos fueron logrados por Bertha Rojas en los 57 kilogramos, y por los grecorromanos Ángel Segura (60 kg), Diego Macías (87 kg) y Dorian Trejo (97 kg).
Las preseas de bronce llegaron gracias a Sofía Palacios (50 kg), Debanhi Tapia (68 kg), Edna Jiménez (76 kg), además de los luchadores de estilo libre Diego Peraza (65 kg) y Juan Iturriza (97 kg).
Con este desempeño, la delegación mexicana aseguró un lugar entre las cinco mejores del continente en la disciplina, demostrando consistencia y proyección de talento joven en la arena internacional.
Tras su paso por Asunción, la lucha olímpica nacional ya tiene en la mira su siguiente reto: el Campeonato Mundial de la especialidad, que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre en Zagreb, Croacia.
SHA