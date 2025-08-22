Lucha olímpica mexicana cierra con 9 medallas en Asunción 2025

Las preseas de bronce llegaron gracias a Sofía Palacios (50 kg), Debanhi Tapia (68 kg), Edna Jiménez (76 kg), además de los luchadores de estilo libre Diego Peraza (65 kg) y Juan Iturriza (97 kg).

Con este desempeño, la delegación mexicana aseguró un lugar entre las cinco mejores del continente en la disciplina, demostrando consistencia y proyección de talento joven en la arena internacional.

Tras su paso por Asunción, la lucha olímpica nacional ya tiene en la mira su siguiente reto: el Campeonato Mundial de la especialidad, que se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre en Zagreb, Croacia.

SHA