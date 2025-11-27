Los máximos goleadores mexicanos en la historia de la Premier League

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Premier League es considerada la mejor liga del mundo, gracias a su combinación única de competitividad, pasión, emoción, futbolistas de clase mundial y clubes históricos del continente europeo. En esta temporada 2025/26, dos mexicanos participan en la máxima categoría del fútbol inglés: Raúl Jiménez en el Fulham FC y Julián Araujo con el AFC Bournemouth. Para los aficionados al fútbol que siguen de cerca cada jornada, e incluso aprovechan promociones para apostar en sus partidos favoritos mediante opciones como el código promocional Betano, el rendimiento de los jugadores mexicanos siempre genera mucha expectación.

A sus 34 años, el Raúl Jiménez sigue demostrando que mantiene su olfato goleador intacto, como demostró contra el Sunderland AFC, en el partido correspondiente a la jornada 12, marcando el gol decisivo en el minuto 84 y dando la victoria al equipo de Londres en Craven Cottage. Un tanto con el que alcanzó las 61 anotaciones en 208 partidos de Premier League, y continúa ampliando su ventaja como el máximo goleador mexicano en la historia de la primera división inglesa.

El canterano del Club América llegó a Inglaterra en 2018 para unirse al Wolverhampton Wanderers FC, recién ascendido tras conquistar la Sky Bet Championship 2017/18. Durante su etapa con los Wolves disputó 166 encuentros y marcó 57 goles, 40 de ellos en la Premier League, cifra que lo convirtió en el máximo goleador del club en la competición, superando al brasileño Matheus Cunha. Tras cinco temporadas en Wolverhampton, el 'Lobo de Tepejí' fichó en 2023 por el Fulham, donde acumula 24 contribuciones de gol en 86 apariciones.

Javier “Chicharito” Hernández se mantiene como el segundo máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League, con 53 contribuciones de gol, tras dos etapas en el fútbol inglés con el Manchester United y el West Ham United. Con los Red Devils marcó 37 tantos en 103 apariciones y se convirtió en el primer futbolista mexicano en vestir la camiseta del histórico club del norte de Inglaterra. Después de cinco temporadas en Old Trafford y de su paso por el Real Madrid y el Bayer 04 Leverkusen, regresó a Inglaterra en 2017 para unirse al West Ham, donde anotó 16 goles en 55 encuentros. Ahora, a sus 37 años, el canterano de Chivas, quien volvió al fútbol mexicano en enero de 2024, se marchará del Club Deportivo Guadalajara al finalizar 2025 como agente libre.

Dos futbolistas comparten la tercera posición de la tabla

Raúl Jiménez y Javier “Chicharito” Hernández son, con diferencia, los futbolistas mexicanos con más goles en la Premier League. En la tercera posición de la tabla histórica aparecen Carlos Vela y Guillermo Franco, ambos con cinco anotaciones de gol. Vela, originario de Cancún, disputó apenas 37 partidos en el fútbol inglés durante sus etapas con el Arsenal FC y el West Bromwich Albion FC, mientras que Franco, delantero argentino naturalizado mexicano, jugó 23 encuentros con el West Ham United. En total, son siete los mexicanos que han logrado marcar en la liga inglesa, incluido Jared Borgetti (el primero en jugar y anotar en ese país) con dos goles, además de Miguel Layún y Edson Álvarez, quienes registran un tanto cada uno.