Los Canarios caen en Irapuato y quedan fuera de la gran final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Canarios llegaron como visitantes con la misión de defender su lugar y pelear por el pase a la gran final. Sin embargo, en medio de un partido intenso, y pese a abrir el marcador, la Trinca les arrebató el sueño en los últimos minutos.

Aunque el Atlético Morelia fue ganando confianza y terreno en cancha ajena, los de Irapuato generaron la primera jugada de peligro al minuto 12 con un disparo desde el corazón del área que pasó por encima del travesaño. Luego, al 18’, la Trinca lo intentó nuevamente sin concretar.

Un minuto después, Rubén del Campo, del conjunto Canario, ganó la posición a la defensa, pero el arquero Humberto "Gansito" Hernández salió y atajó con precisión. No obstante, al 24’, Brian Figueroa recibió un centro elevado y lo firmó con una palomita imposible para el portero rival.