Logran mexicanas primer oro mundial en tiro con arco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia del deporte mexicano se reescribió este domingo, luego de que Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaran la primera medalla de oro para México en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

El equipo femenil de arco compuesto se coronó en el Mundial Gwangju 2025 tras derrotar en la final a Estados Unidos con un marcador de 236-231. Las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger fueron superadas por las mexicanas en una actuación impecable.

“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien [...] hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, expresó Bernal tras la victoria.