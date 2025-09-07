Logran mexicanas primer oro mundial en tiro con arco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia del deporte mexicano se reescribió este domingo, luego de que Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaran la primera medalla de oro para México en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.
El equipo femenil de arco compuesto se coronó en el Mundial Gwangju 2025 tras derrotar en la final a Estados Unidos con un marcador de 236-231. Las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger fueron superadas por las mexicanas en una actuación impecable.
“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien [...] hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, expresó Bernal tras la victoria.
Las arqueras mexicanas clasificaron en segundo lugar y superaron varias rondas difíciles: vencieron en muerte súbita a Francia, eliminaron a Dinamarca 232-231 en cuartos de final y dejaron fuera a Kazajistán en otra emocionante flecha dorada durante las semifinales.
Este oro es el tercer título internacional del año para el trío mexicano, que también obtuvo el primer lugar en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, evento clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La jornada fue redonda para la delegación nacional, ya que Maya Becerra y Sebastián García obtuvieron la medalla de bronce en equipos mixtos, tras superar 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, de China Taipéi.
México continuará su participación en el Mundial con las pruebas individuales de arco compuesto y recurvo, donde destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.
rmr