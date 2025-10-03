¿Lo vas a comprar? Este es el costo del balón Trionda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La FIFA presentó el balón oficial del Mundial 2026, llamado Trionda, y ya se encuentra disponible para su compra en México en diferentes versiones y precios que van de los 399 hasta los 9,999 pesos.
El balón ya está a la venta en el sitio oficial de la marca que lo produce, con opciones que varían en tamaño, uso y materiales. Algunas versiones también podrán encontrarse próximamente en tiendas deportivas y departamentales del país.
Mini: 399 pesos.
Versiones intermedias: 649 y 849 pesos.
Entrenamiento: entre 1,099 y 1,999 pesos.
Pro (balón oficial de partidos): 3,999 pesos.
Jumbo (pieza de colección): 9,999 pesos. Esta versión está agotada.
Aunque el atractivo principal está en su venta, el diseño del Trionda también llamó la atención de los aficionados. Incluye guiños a los tres países anfitriones: un águila real por México, una hoja de maple por Canadá y una estrella por Estados Unidos, además de colores rojo, verde y azul que representan la unión trinacional.
Con este lanzamiento, comienza la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
mrh