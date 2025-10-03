¿Lo vas a comprar? Este es el costo del balón Trionda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La FIFA presentó el balón oficial del Mundial 2026, llamado Trionda, y ya se encuentra disponible para su compra en México en diferentes versiones y precios que van de los 399 hasta los 9,999 pesos.

El balón ya está a la venta en el sitio oficial de la marca que lo produce, con opciones que varían en tamaño, uso y materiales. Algunas versiones también podrán encontrarse próximamente en tiendas deportivas y departamentales del país.