¡Lo confirman! El descenso en la Liga MX va a desaparecer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de algunas semana de especulación, el dueño mayoritario del Atlético de San Luis y propietario de Atlético de Madrid, fue quien reveló que la será eliminado el descenso de la Liga MX.

Miguel Ángel Gil, dijo que, a pesar de no haber descenso, si habrá ascenso para todos los equipos que no formen parte de la primera división, aunque no dijo si será a través de méritos deportivos o si los dueños de los equipos tendrán que comprar un lugar en la Liga MX.

Gil, aseguró que la liga mexicana tiene el potencial para ser la quinta mejor del mundo, debido a la pasión que demuestran sus aficionados, tanto en México como en el extranjero.