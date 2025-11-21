Lluvia de goles: Atlético Morelia UMSMH gana en casa contra Abasolo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes, el equipo del Atlético Morelia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) derrotó 4-1 a los Delfines de Abasolo en el Estadio Universitario, en un duelo con lluvia de goles que dejó sin opciones al equipo visitante, pese a su esfuerzo en el campo.

Los Zorros de la UMSNH abrieron el marcador al minuto 12 con un gol de Amir Marines, quien aprovechó un rebote tras disparo de su compañero Cristian "El Tigre" Castro. El jugador nicolaita detectó al arquero rival fuera de posición y definió con precisión.

Aunque los Delfines no bajaron los brazos, no lograron descontar en el primer tiempo y se fueron al descanso con el marcador en contra. Al regresar del vestidor, al minuto 18 del complemento, Emiliano Mendoza empató el partido con un disparo certero que dejó sin reacción al portero universitario.

Sin embargo, el empate no desconcentró a los Zorros. Al minuto 23, Cristian "El Tigre" Castro recibió un pase dentro del área, fintó, jaló el balón y disparó cruzado para marcar el 2-1.