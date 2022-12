Llueven críticas a Ana Guevara en entrega de estímulos de la Conade

Este mensaje no fue bien recibido por los usuarios de redes sociales, ya que en la página de la Conade, en sus publicaciones sobre esta entrega, le hicieron saber sus molestias:

"Charlatana . Debería darte vergüenza postrarte en público sabiendo que todos estamos consientes de lo ladrona que eres"; "Que devuelva lo que se robó"; "No gracias a ella. Por qué se visualiza que ya los eventos nacionales escolares ya no se harán?"; "A costo de los mismos deportistas, ni deberían pararse el cuello por algo que no costean. Claro los eventos sí, pero los deportistas no llegan ahí con varita mágica" (sic).

