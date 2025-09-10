¿Listo para la Semana 2? Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la temporada regular de la NFL 2025 continúa con la Semana 2, que se disputará del jueves 11 al lunes 15 de septiembre. Esta jornada promete duelos intensos y será transmitida en múltiples plataformas disponibles en México, incluyendo Fox Sports, ESPN, ViX, Canal 5 y Game Pass.
El arranque de la semana se dará el jueves 11 de septiembre a las 6:15 pm, cuando los Washington Commanders reciban a los Green Bay Packers, en transmisión por Fox Sports.
Browns vs. Ravens
Jaguars vs. Bengals
Giants vs. Cowboys (Fox Sports)
Bears vs. Lions
Patriots vs. Dolphins
49ers vs. Saints
Bills vs. Jets (ViX)
Seahawks vs. Steelers (Fox Sports 2)
Rams vs. Titans
Panthers vs. Cardinals – 2:05 pm (Fox Sports 2)
Broncos vs. Colts – 2:05 pm (Canal 5)
Eagles vs. Chiefs – 2:25 pm (Fox Sports)
Falcons vs. Vikings – 6:20 pm (ESPN / Disney+)
Buccaneers vs. Texans – 5:00 pm (ESPN / Disney+)
Chargers vs. Raiders – 8:00 pm (ESPN)
Todos los partidos también estarán disponibles en la plataforma NFL Game Pass, ideal para los aficionados que prefieren ver los encuentros en línea o en diferido.
mrh