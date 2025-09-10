Deportes

¿Listo para la Semana 2? Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL

¿Listo para la Semana 2? Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL
X/@BuffaloBills
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la temporada regular de la NFL 2025 continúa con la Semana 2, que se disputará del jueves 11 al lunes 15 de septiembre. Esta jornada promete duelos intensos y será transmitida en múltiples plataformas disponibles en México, incluyendo Fox Sports, ESPN, ViX, Canal 5 y Game Pass.

El arranque de la semana se dará el jueves 11 de septiembre a las 6:15 pm, cuando los Washington Commanders reciban a los Green Bay Packers, en transmisión por Fox Sports.

Agenda completa de la Semana 2:

Domingo 14 de septiembre – Juegos de las 11:00 am (hora CDMX):

  • Browns vs. Ravens

  • Jaguars vs. Bengals

  • Giants vs. Cowboys (Fox Sports)

  • Bears vs. Lions

  • Patriots vs. Dolphins

  • 49ers vs. Saints

  • Bills vs. Jets (ViX)

  • Seahawks vs. Steelers (Fox Sports 2)

  • Rams vs. Titans

Domingo 14 de septiembre – Juegos vespertinos:

  • Panthers vs. Cardinals – 2:05 pm (Fox Sports 2)

  • Broncos vs. Colts – 2:05 pm (Canal 5)

  • Eagles vs. Chiefs – 2:25 pm (Fox Sports)

  • Falcons vs. Vikings – 6:20 pm (ESPN / Disney+)

Lunes 15 de septiembre – Monday Night Football:

  • Buccaneers vs. Texans – 5:00 pm (ESPN / Disney+)

  • Chargers vs. Raiders – 8:00 pm (ESPN)

Todos los partidos también estarán disponibles en la plataforma NFL Game Pass, ideal para los aficionados que prefieren ver los encuentros en línea o en diferido.

Te puede interesar:
NFL Game Pass 2025 en México: precios, paquetes y dispositivos compatibles
¿Listo para la Semana 2? Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL

mrh

NFL
Semana 2

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com