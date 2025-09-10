¿Listo para la Semana 2? Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los juegos de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la temporada regular de la NFL 2025 continúa con la Semana 2, que se disputará del jueves 11 al lunes 15 de septiembre. Esta jornada promete duelos intensos y será transmitida en múltiples plataformas disponibles en México, incluyendo Fox Sports, ESPN, ViX, Canal 5 y Game Pass.

El arranque de la semana se dará el jueves 11 de septiembre a las 6:15 pm, cuando los Washington Commanders reciban a los Green Bay Packers, en transmisión por Fox Sports.

Agenda completa de la Semana 2:

Domingo 14 de septiembre – Juegos de las 11:00 am (hora CDMX):