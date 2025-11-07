¿Listo para apoyar al Canario? Se juegan el pase a la Liguilla ante la Jaiba Brava

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol está por llegar a su punto más alto y la afición del Club Atlético Morelia ya puede prepararse: la taquilla del Estadio Morelos está abierta para adquirir boletos del duelo decisivo frente a la Jaiba Brava de Tampico Madero, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.
El partido se disputará el miércoles 8 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio José María Morelos y Pavón, y marcará el cierre de la fase regular del torneo.
Con 18 puntos, el Club Atlético Morelia ocupa la octava posición de la tabla general, empatado con Tepatitlán y Leones Negros, por lo que una victoria aseguraría su pase a la Fase Final.
En cambio, un empate solo le serviría si la Universidad de Guadalajara y/o Club La Paz no ganan sus respectivos encuentros.
Por su parte, la Jaiba Brava llega al encuentro invicta y con aspiraciones de hacer historia como el primer equipo en finalizar sin derrotas en la Liga Expansión MX. Además, busca arrebatar el liderato a Cancún si logra el triunfo y los caribeños tropiezan.
Los boletos se encuentran disponibles en las taquillas del estadio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los precios van desde $70 pesos para personas con discapacidad, hasta $400 pesos en zona VIP.
General Sur / General Norte: $140
Preferente Oriente: $200
Preferente Poniente: $160
Platea Oriente: $275
Platea Poniente: $200
VIP: $400
Personas con discapacidad: $70
El Club Atlético Morelia hizo un llamado a su afición a llenar las gradas del Coloso del Quinceo para respaldar al equipo en este encuentro de alto voltaje que definirá su futuro en la temporada.
SHA