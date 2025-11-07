¿Listo para apoyar al Canario? Se juegan el pase a la Liguilla ante la Jaiba Brava

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol está por llegar a su punto más alto y la afición del Club Atlético Morelia ya puede prepararse: la taquilla del Estadio Morelos está abierta para adquirir boletos del duelo decisivo frente a la Jaiba Brava de Tampico Madero, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.

El partido se disputará el miércoles 8 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio José María Morelos y Pavón, y marcará el cierre de la fase regular del torneo.

Con 18 puntos, el Club Atlético Morelia ocupa la octava posición de la tabla general, empatado con Tepatitlán y Leones Negros, por lo que una victoria aseguraría su pase a la Fase Final.

En cambio, un empate solo le serviría si la Universidad de Guadalajara y/o Club La Paz no ganan sus respectivos encuentros.