¿Listo para apoyar al Canario? Se juegan el pase a la Liguilla ante la Jaiba Brava

Una victoria pondría al Atlético Morelia en la Fase Final del Apertura 2025; los boletos ya están a la venta
FB/ Club Atlético Morelia
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción del futbol está por llegar a su punto más alto y la afición del Club Atlético Morelia ya puede prepararse: la taquilla del Estadio Morelos está abierta para adquirir boletos del duelo decisivo frente a la Jaiba Brava de Tampico Madero, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.

El partido se disputará el miércoles 8 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio José María Morelos y Pavón, y marcará el cierre de la fase regular del torneo.

Con 18 puntos, el Club Atlético Morelia ocupa la octava posición de la tabla general, empatado con Tepatitlán y Leones Negros, por lo que una victoria aseguraría su pase a la Fase Final.

En cambio, un empate solo le serviría si la Universidad de Guadalajara y/o Club La Paz no ganan sus respectivos encuentros.

Por su parte, la Jaiba Brava llega al encuentro invicta y con aspiraciones de hacer historia como el primer equipo en finalizar sin derrotas en la Liga Expansión MX. Además, busca arrebatar el liderato a Cancún si logra el triunfo y los caribeños tropiezan.

🎟️ Venta de boletos

Los boletos se encuentran disponibles en las taquillas del estadio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los precios van desde $70 pesos para personas con discapacidad, hasta $400 pesos en zona VIP.

Precios por zona:

  • General Sur / General Norte: $140

  • Preferente Oriente: $200

  • Preferente Poniente: $160

  • Platea Oriente: $275

  • Platea Poniente: $200

  • VIP: $400

  • Personas con discapacidad: $70

El Club Atlético Morelia hizo un llamado a su afición a llenar las gradas del Coloso del Quinceo para respaldar al equipo en este encuentro de alto voltaje que definirá su futuro en la temporada.

Club Atlético Morelia
Estadio Morelos
Jaiba Brava

