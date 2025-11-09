¡Listo el Play-In! Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Concluida la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ya se definieron los equipos que disputarán la Fase Final del certamen, la cual comenzará con el sistema de Play-In, que otorga los últimos dos boletos a los Cuartos de Final.

En el primer encuentro de esta etapa, el equipo de Xolos de Tijuana recibirá a Tuzos del Pachuca. El ganador de este cotejo avanzará como séptimo clasificado para enfrentarse a Tigres en la siguiente ronda.

El perdedor de ese duelo aún tendrá una oportunidad más, ya que enfrentará al vencedor del choque entre FC Juárez y Pumas de la UNAM. De ahí saldrá el octavo y último invitado a la Liguilla, quien se medirá con Toluca.

Los partidos de Cuartos de Final que ya están definidos son los siguientes: