Lilly Téllez y Faitelson se enfrentan por paternidad homosexual; "mejor analice balones", le dice la panista

La publicación generó diversas reacciones, entre ellas la del periodista David Faitelson, quien respondió:

“Esta señora juega ahora a ser ‘Dios’. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’...Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado"

Además, cuestionó la infancia de la senadora y expresó: "¿Y estos son los que quieren gobernarnos?"

Téllez no tardó en replicar el comentario del comentarista deportivo con una respuesta contundente:

“Los que juegan a ser Dios son los que compran vientres, que simulan partos, que niegan las diferencias biológicas [...] Mejor dedíquese a analizar balones.”