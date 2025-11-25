Lilly Téllez y Faitelson se enfrentan por paternidad homosexual; "mejor analice balones", le dice la panista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una intensa discusión en redes sociales se desató entre la senadora Lilly Téllez y el periodista deportivo David Faitelson, luego de que la legisladora criticara una publicación sobre una pareja homosexual con su hija recién nacida.
En su cuenta de X (antes Twitter), Téllez calificó como "incorrecto" el hecho de que dos hombres críen a una bebé, y afirmó:
“Los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad"
La publicación generó diversas reacciones, entre ellas la del periodista David Faitelson, quien respondió:
“Esta señora juega ahora a ser ‘Dios’. Ella sabe lo que está ‘bien’ y lo que está ‘mal’...Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado"
Además, cuestionó la infancia de la senadora y expresó: "¿Y estos son los que quieren gobernarnos?"
Téllez no tardó en replicar el comentario del comentarista deportivo con una respuesta contundente:
“Los que juegan a ser Dios son los que compran vientres, que simulan partos, que niegan las diferencias biológicas [...] Mejor dedíquese a analizar balones.”
Este cruce de declaraciones avivó el debate en redes sociales sobre la gestación subrogada, los derechos de las parejas del mismo sexo y el uso de discursos religiosos o éticos en el espacio político.
rmr