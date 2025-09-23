Liga MX tendría nuevo equipo en 2026; ocuparía el puesto del Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX podría tener un nuevo equipo a partir de la temporada 2026, y no sería mediante el ascenso deportivo, sino por la compra de una franquicia, práctica común en el futbol mexicano desde hace décadas.
El club Atlante, uno de los históricos del balompié nacional, es el principal candidato a ocupar una plaza en Primera División. El equipo cuenta con la certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), requisito indispensable para aspirar a la máxima categoría.
Aunque en un inicio los Potros participaron junto a otros clubes de la Liga de Expansión en una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para el regreso del ascenso y descenso, finalmente retiraron su participación, lo que habría generado buena impresión en la dirigencia de la Liga MX.
La llegada del Atlante estaría ligada a la venta del Puebla, equipo actualmente bajo el control de Grupo Salinas. La intención sería evitar casos de multipropiedad, tras los cuestionamientos que ya enfrentaron clubes como León y Pachuca.
En este escenario, Puebla dejaría de existir como franquicia para dar paso al regreso del Atlante en la primera división.
Otro club que suena para ocupar un lugar en la Liga MX son los Leones Negros de la UdeG. Sin embargo, las plazas disponibles son limitadas, y con Querétaro ya vendido y el posible cambio de Puebla, las opciones para un segundo ingreso se reducen.
Cabe recordar que el TAS determinó que el ascenso y descenso no regresarán en 2025, y aunque en teoría podrían darse en el futuro, seguirán sujetos a condiciones administrativas y financieras, lo que deja a la compra de franquicias como la vía más viable para nuevos equipos.
