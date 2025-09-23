Liga MX tendría nuevo equipo en 2026; ocuparía el puesto del Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX podría tener un nuevo equipo a partir de la temporada 2026, y no sería mediante el ascenso deportivo, sino por la compra de una franquicia, práctica común en el futbol mexicano desde hace décadas.

El club Atlante, uno de los históricos del balompié nacional, es el principal candidato a ocupar una plaza en Primera División. El equipo cuenta con la certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), requisito indispensable para aspirar a la máxima categoría.

Aunque en un inicio los Potros participaron junto a otros clubes de la Liga de Expansión en una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para el regreso del ascenso y descenso, finalmente retiraron su participación, lo que habría generado buena impresión en la dirigencia de la Liga MX.

La llegada del Atlante estaría ligada a la venta del Puebla, equipo actualmente bajo el control de Grupo Salinas. La intención sería evitar casos de multipropiedad, tras los cuestionamientos que ya enfrentaron clubes como León y Pachuca.