Liga MX tendría Cuartos de Final al estilo MLS: serie de 3 partidos y sin ventaja por tabla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX analiza realizar cambios importantes en su sistema de competencia para futuras temporadas, entre ellos modificar el formato de Cuartos de Final y hacerlos al estilo de la Major League Soccer (MLS), es decir, mediante una serie de tres partidos.

De acuerdo con el periodista Beto Bernard, esta modificación buscaría generar más encuentros en la fase de Liguilla, lo que implicaría mayores ingresos económicos por taquilla y derechos de transmisión. La idea sería eliminar el sistema tradicional de partidos de ida y vuelta, y reemplazarlo con una serie en la que clasifica el equipo que gane dos de tres juegos posibles. En caso de empate, el pase se definiría desde el punto penal.

Actualmente, los Cuartos de Final se disputan a dos partidos —uno de ida y uno de vuelta— con criterio de desempate a favor del mejor clasificado en la tabla. Sin embargo, bajo este nuevo formato desaparecería esa ventaja y todos los equipos clasificados jugarían en igualdad de condiciones, sin importar su posición en la fase regular.