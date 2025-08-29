Liga MX rechaza sanción de partido a puerta cerrada y respalda al Club América

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Liga MX respondió al anuncio de la Alcaldía Benito Juárez, que determinó que el partido entre América y Pachuca programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes se juegue a puerta cerrada, tras un incidente relacionado con el personal de seguridad del Club América.

En un comunicado, la Liga MX calificó como arbitraria la decisión de la alcaldía, al señalar que se aplicó “sin juicio previo y sin escuchar a las partes”, lo que consideran una medida extralimitada que afecta directamente a la afición.

El organismo rector del futbol mexicano manifestó que respalda totalmente la postura del Club América y confió en que la Alcaldía Benito Juárez rectifique su resolución.

Asimismo, aseguró que, conforme a sus facultades y al Reglamento de Competencia, brindará todo el apoyo al club para que el partido América vs Pachuca se lleve a cabo “de la mejor manera posible”.