Liga MX rechaza sanción de partido a puerta cerrada y respalda al Club América

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Liga MX respondió al anuncio de la Alcaldía Benito Juárez, que determinó que el partido entre América y Pachuca programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes se juegue a puerta cerrada, tras un incidente relacionado con el personal de seguridad del Club América.
En un comunicado, la Liga MX calificó como arbitraria la decisión de la alcaldía, al señalar que se aplicó “sin juicio previo y sin escuchar a las partes”, lo que consideran una medida extralimitada que afecta directamente a la afición.
El organismo rector del futbol mexicano manifestó que respalda totalmente la postura del Club América y confió en que la Alcaldía Benito Juárez rectifique su resolución.
Asimismo, aseguró que, conforme a sus facultades y al Reglamento de Competencia, brindará todo el apoyo al club para que el partido América vs Pachuca se lleve a cabo “de la mejor manera posible”.
Por su parte, la Alcaldía Benito Juárez había argumentado que la sanción responde a la actuación de personal de seguridad del club, quienes cerraron la calle Indiana en la colonia Ciudad de los Deportes, impidiendo el paso de residentes, incluido el caso de una vecina que requería atención médica.
En tanto, las autoridades locales aclararon que los partidos no podrán jugarse con público hasta que el Club América o la empresa que presta sus servicios de seguridad demuestren que cuentan con capacitación y acreditación correspondientes.
SHA