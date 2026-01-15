Liga MX: ¿Quién pitará a tu equipo en la Jornada 3 del Clausura 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se jugará del 16 al 18 de enero.

A continuación, el listado de árbitros asignados para cada encuentro:

🗓 Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán FC vs Rayados

Estadio: El Encanto

Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

VAR: Guillermo Pacheco Larios

Asistente VAR: Enrique Isaac Bustos Díaz

🗓 Sábado 17 de enero de 2026

Chivas vs Querétaro

Estadio: Akron

Árbitro central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

VAR: Diana Stephania Pérez Borja

Asistente VAR: Francia María González Martínez

Necaxa vs Atlas

Estadio: Victoria

Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruiz

Cuarto árbitro: Fernando Alexander Cruz Garatachea

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Asistente VAR: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Tigres vs Toluca

Estadio: Universitario

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente 2: Erik Durón Martínez

Asistente adicional: Óscar Mejía García

Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade

VAR: Fernando Hernández Gómez

Asistente VAR: Enrique Martínez Sandoval

Cruz Azul vs Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Asistente 2: Mauricio Nieto Torres

Asistente adicional: Mario Terrazas Chávez

Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Asistente VAR: Michel Caballero Galicia

🗓 Domingo 18 de enero de 2026

Tijuana vs Atlético de San Luis

Estadio: Caliente

Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García

Cuarto árbitro: Jesús Rafael López Valle

VAR: Salvador Pérez Villalobos

Asistente VAR: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Pumas vs León

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Asistente VAR: Jessica Fernanda Morales Morales

Santos Laguna vs FC Juárez

Estadio: Corona TSM