Liga MX: ¿Quién pitará a tu equipo en la Jornada 3 del Clausura 2026?

La Comisión de Árbitros reveló los nombres de los silbantes para cada partido de la Jornada 3 del Clausura 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se jugará del 16 al 18 de enero.

A continuación, el listado de árbitros asignados para cada encuentro:

🗓 Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán FC vs Rayados
Estadio: El Encanto

  • Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

  • Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

  • Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

  • VAR: Guillermo Pacheco Larios

  • Asistente VAR: Enrique Isaac Bustos Díaz

🗓 Sábado 17 de enero de 2026

Chivas vs Querétaro
Estadio: Akron

  • Árbitro central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

  • Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

  • Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

  • Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

  • VAR: Diana Stephania Pérez Borja

  • Asistente VAR: Francia María González Martínez

Necaxa vs Atlas
Estadio: Victoria

  • Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

  • Asistente 1: Alberto Morín Méndez

  • Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruiz

  • Cuarto árbitro: Fernando Alexander Cruz Garatachea

  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo

  • Asistente VAR: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Tigres vs Toluca
Estadio: Universitario

  • Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Asistente 2: Erik Durón Martínez

  • Asistente adicional: Óscar Mejía García

  • Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade

  • VAR: Fernando Hernández Gómez

  • Asistente VAR: Enrique Martínez Sandoval

Cruz Azul vs Puebla
Estadio: Cuauhtémoc

  • Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

  • Asistente 2: Mauricio Nieto Torres

  • Asistente adicional: Mario Terrazas Chávez

  • Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

  • VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • Asistente VAR: Michel Caballero Galicia

🗓 Domingo 18 de enero de 2026

Tijuana vs Atlético de San Luis
Estadio: Caliente

  • Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

  • Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García

  • Cuarto árbitro: Jesús Rafael López Valle

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • Asistente VAR: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Pumas vs León
Estadio: Olímpico Universitario

  • Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

  • Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

  • Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

  • Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

  • VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

  • Asistente VAR: Jessica Fernanda Morales Morales

Santos Laguna vs FC Juárez
Estadio: Corona TSM

  • Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava

  • Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

  • Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

  • Cuarto árbitro: Jesús Enrique Herrera Armenta

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • Asistente VAR: Priscila Eritzel Pérez Borja

