Liga MX: ¿Quién pitará a tu equipo en la Jornada 3 del Clausura 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se jugará del 16 al 18 de enero.
A continuación, el listado de árbitros asignados para cada encuentro:
Mazatlán FC vs Rayados
Estadio: El Encanto
Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
VAR: Guillermo Pacheco Larios
Asistente VAR: Enrique Isaac Bustos Díaz
Chivas vs Querétaro
Estadio: Akron
Árbitro central: Jorge Abraham Camacho Peregrina
Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
VAR: Diana Stephania Pérez Borja
Asistente VAR: Francia María González Martínez
Necaxa vs Atlas
Estadio: Victoria
Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández
Asistente 1: Alberto Morín Méndez
Asistente 2: Jesús Aarón Gómez Ruiz
Cuarto árbitro: Fernando Alexander Cruz Garatachea
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
Asistente VAR: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Tigres vs Toluca
Estadio: Universitario
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Erik Durón Martínez
Asistente adicional: Óscar Mejía García
Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade
VAR: Fernando Hernández Gómez
Asistente VAR: Enrique Martínez Sandoval
Cruz Azul vs Puebla
Estadio: Cuauhtémoc
Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente 2: Mauricio Nieto Torres
Asistente adicional: Mario Terrazas Chávez
Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez
VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Asistente VAR: Michel Caballero Galicia
Tijuana vs Atlético de San Luis
Estadio: Caliente
Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García
Cuarto árbitro: Jesús Rafael López Valle
VAR: Salvador Pérez Villalobos
Asistente VAR: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Pumas vs León
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
Asistente VAR: Jessica Fernanda Morales Morales
Santos Laguna vs FC Juárez
Estadio: Corona TSM
Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
Cuarto árbitro: Jesús Enrique Herrera Armenta
VAR: Salvador Pérez Villalobos
Asistente VAR: Priscila Eritzel Pérez Borja
SHA