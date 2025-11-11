Liga MX podría estrenar el fuera de lugar semiautomático en la Liguilla del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fútbol mexicano se prepara para dar un paso más hacia la modernización tecnológica. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el fuera de lugar semiautomático, también conocido como SAOT, podría implementarse durante la Liguilla del torneo Apertura 2025, que iniciará en las próximas semanas.
El presidente de la FMF, Mikel Arriola, reveló en entrevista con Claro Sports y W Radio que el sistema ya se encuentra en una fase avanzada de instalación, tras varios meses de pruebas piloto.
“El hardware y el software ya están colocados, solo falta completar la integración del sistema”, explicó el directivo.
Arriola detalló que el objetivo es que el sistema esté listo para el arranque del play-in, pero su implementación dependerá de que se concluyan los últimos ajustes durante el periodo de descanso por la fecha FIFA de noviembre.
“Contamos con estas dos semanas entre la fecha FIFA y el inicio del play-in para terminar de instalar el sistema”, añadió.
También subrayó que el sistema debe pasar todas las pruebas técnicas, obtener el aval del cuerpo arbitral y cumplir con los estándares de FIFA para ser aprobado como complemento del VAR, y obligatorio a partir del Clausura 2026.
Este sistema fue utilizado en el Mundial de Qatar 2022 y en torneos de la UEFA Champions League. El SAOT utiliza entre 10 y 12 cámaras de alta precisión instaladas en los estadios para rastrear el movimiento de los jugadores y detectar puntos clave del cuerpo con los que se puede marcar un gol.
Además, el balón cuenta con sensores internos que emiten hasta 500 señales por segundo, permitiendo recreaciones en 3D en tiempo real que apoyan la decisión arbitral.
La FMF considera que esta tecnología forma parte de un plan integral para modernizar el arbitraje en México, lo que incluye también la mejora del sistema VAR.
“El compromiso de la FMF es ofrecer un futbol más justo, moderno y alineado con los estándares internacionales. Si todo sale conforme a lo planeado, veremos el estreno del fuera de lugar semiautomático en la próxima Liguilla”, concluyó Arriola.
mrh