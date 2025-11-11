Liga MX podría estrenar el fuera de lugar semiautomático en la Liguilla del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fútbol mexicano se prepara para dar un paso más hacia la modernización tecnológica. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el fuera de lugar semiautomático, también conocido como SAOT, podría implementarse durante la Liguilla del torneo Apertura 2025, que iniciará en las próximas semanas.

El presidente de la FMF, Mikel Arriola, reveló en entrevista con Claro Sports y W Radio que el sistema ya se encuentra en una fase avanzada de instalación, tras varios meses de pruebas piloto.

“El hardware y el software ya están colocados, solo falta completar la integración del sistema”, explicó el directivo.

Arriola detalló que el objetivo es que el sistema esté listo para el arranque del play-in, pero su implementación dependerá de que se concluyan los últimos ajustes durante el periodo de descanso por la fecha FIFA de noviembre.

“Contamos con estas dos semanas entre la fecha FIFA y el inicio del play-in para terminar de instalar el sistema”, añadió.