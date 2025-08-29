Liga MX: horarios, canales y streaming de la jornada 7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresa la pasión del futbol mexicano con la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de seis fechas disputadas, Monterrey se mantiene como líder general con 15 puntos, mientras que Puebla, Querétaro y Chivas cierran la tabla con apenas 4 unidades.
Atlético San Luis vs Toluca 29 de agosto 19:00 por Tubi
Juárez vs Mazatlán 29 de agosto 19:00 por ESPN / Disney+
Puebla vs Monterrey 29 de agosto 21:05 por Canal 7 / Tubi
León vs Querétaro 30 de agosto 17:00 por Tubi
Santos vs Tigres 30 de agosto 17:00 por Canal 5 / Vix Premium
Chivas vs Cruz Azul 30 de agosto 19:07 Prime Video
América vs Pachuca 30 de agosto 21:05 por Canal 5 / Vix Premium
Pumas vs Atlas 31 de agosto 16:00 por Canal 5 / Vix Premium
Tijuana vs Necaxa 31 de agosto 21:00 por Tubi
