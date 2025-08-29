Deportes

Liga MX: horarios, canales y streaming de la jornada 7

Monterrey lidera la tabla, mientras Puebla, Querétaro y Chivas pelean abajo
Liga MX: horarios, canales y streaming de la jornada 7
FB: Liga MX
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Regresa la pasión del futbol mexicano con la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de seis fechas disputadas, Monterrey se mantiene como líder general con 15 puntos, mientras que Puebla, Querétaro y Chivas cierran la tabla con apenas 4 unidades.

Debido a la diversidad de canales y plataformas digitales, no todos los partidos serán transmitidos por televisión abierta. Aquí el calendario completo con horarios y plataformas de transmisión:

  • Atlético San Luis vs Toluca 29 de agosto 19:00 por Tubi

  • Juárez vs Mazatlán 29 de agosto 19:00 por ESPN / Disney+

  • Puebla vs Monterrey 29 de agosto 21:05 por Canal 7 / Tubi

  • León vs Querétaro 30 de agosto 17:00 por Tubi

  • Santos vs Tigres 30 de agosto 17:00 por Canal 5 / Vix Premium

  • Chivas vs Cruz Azul 30 de agosto 19:07 Prime Video

  • América vs Pachuca 30 de agosto 21:05 por Canal 5 / Vix Premium

  • Pumas vs Atlas 31 de agosto 16:00 por Canal 5 / Vix Premium

  • Tijuana vs Necaxa 31 de agosto 21:00 por Tubi

Te puede interesar:
Sin afición y bajo vigilancia: así será el América vs Pachuca este sábado
Liga MX: horarios, canales y streaming de la jornada 7

RPO

Liga MX
Jornada 7

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com