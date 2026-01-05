Liga MX Femenil: Rayadas y Amazonas arrancan con paso firme el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 4 de enero comenzó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con actuaciones destacadas por parte de los clubes regiomontanos. Rayadas de Monterrey y Tigres Femenil iniciaron su participación con contundentes victorias.
En el Estadio BBVA, Rayadas de Monterrey se impusieron con autoridad ante Puebla Femenil con marcador de 4-0, sumando así su decimocuarta victoria consecutiva frente a las Enfranjadas.
Los goles fueron obra de:
Fátima Servín (6’), tras un rebote al borde del área.
Jermaine Seoposenwe (7’), con disparo cruzado.
Cristina Burkenroad (15’), tras asistencia de Allison Veloz.
Alice Soto (32’), desde los once pasos.
Durante la segunda mitad, el conjunto local bajó la intensidad y mantuvo la ventaja sin mayores complicaciones. Monterrey mantiene además una racha de 16 victorias y 2 empates en sus últimos 18 debuts como local.
Por su parte, Tigres Femenil arrancó la defensa del título con un triunfo de 4-1 sobre Necaxa, en partido disputado en Aguascalientes, donde la delantera Diana Ordoñez fue la gran figura al anotar los cuatro goles de su equipo.
Ordoñez abrió el marcador al minuto 3 con un disparo cruzado, y aumentó la ventaja al 40’ tras eludir a la guardameta. En la segunda mitad, Necaxa descontó con un autogol al 54’, pero la respuesta felina fue inmediata con un penal convertido por Ordoñez y, finalmente, el cuarto tanto al 86’.
Con esta victoria, las Amazonas inician el torneo con paso firme y colocan a Ordoñez como la jugadora más destacada de la jornada inaugural.
BCT