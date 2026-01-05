Liga MX Femenil: Rayadas y Amazonas arrancan con paso firme el Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 4 de enero comenzó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con actuaciones destacadas por parte de los clubes regiomontanos. Rayadas de Monterrey y Tigres Femenil iniciaron su participación con contundentes victorias.

Rayadas golean al Puebla en casa

En el Estadio BBVA, Rayadas de Monterrey se impusieron con autoridad ante Puebla Femenil con marcador de 4-0, sumando así su decimocuarta victoria consecutiva frente a las Enfranjadas.

Los goles fueron obra de:

Fátima Servín (6’), tras un rebote al borde del área.

Jermaine Seoposenwe (7’), con disparo cruzado.

Cristina Burkenroad (15’), tras asistencia de Allison Veloz.

Alice Soto (32’), desde los once pasos.

Durante la segunda mitad, el conjunto local bajó la intensidad y mantuvo la ventaja sin mayores complicaciones. Monterrey mantiene además una racha de 16 victorias y 2 empates en sus últimos 18 debuts como local.