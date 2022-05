Liga MX Femenil contará con el VAR

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sistema de videoarbitraje (VAR) llegará a la Liga MX Femenil, así se dio a conocer luego de la última asamblea de dueños de la Liga MX.

De inicio el VAR se aplicará en la liguilla, esto porque muchos de los equipos aún no juegan la totalidad de sus partidos en estadios.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló en conferencia de prensa "La Asamblea autorizó los siguientes criterios en la fase final: por primera vez se hará uso del VAR en la fase final de la temporada 2022-23!.

Otro de los anuncios que se hicieron fue que en el próximo torneo podrán ser registradas hasta cuatro jugadoras extranjeras, esto luego de que el último año hubo una irrupción a la contratación de futbolistas no formadas en México.

Finalmente se informó que la categoría Sub 17 Femenil se convertirá en Sub 18 para el próximo año, y posteriormente en Sub 19 hasta llegar a Sub 20, con la intención de que la formación de talentos continúe.

AC