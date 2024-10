Liga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos de la Jornada 15

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes además de venir acompañado del Día de Muertos, inicia la Jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX, que tendrá algunos partidos llamativos.

Los que más llaman la atención son los juegos de Mazatlán vs América, Chivas vs Pumas y Cruz Azul vs Santos.

Teniendo en cuanta que Toluca, Tigres y Cruz Azul, son los primeros equipos clasificados a la Liguilla y se espera que en este fin de semana se conozcan los demás equipos.

La actividad futbolera empieza el 1 de noviembre con tres juegos y el sábado habrá un total de seis partidos para completar la fecha, aquí te los dejamos y te decimos dónde verlos: