Liga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos de la Jornada 11

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se jugará la Jornada 11 del Apertura 2024, y se tiene previstos grandes juegos como el Toluca vs Pumas, “el Clásico Tapatío” entre Chivas vs Atlas y León vs América.

Será este viernes que comience la actividad en la liga mexicana con dos duelos, para el sábado hay un total de 6 partidos programados y el domingo sólo se disputará uno, aquí te dejamos el calendario, dónde ver los partidos y su horario.

Viernes 4 de octubre

Mazatlán vs Querétaro / 20:00 pm / Azteca 7 y Fox Sports

Tijuana vs Pachuca / 21:00 pm / Caliente TV

Sábado 5 de octubre

Tigeres vs Puebla / 17:00 pm / Canal 7

Atlético San Luis vs Monterrey / 17:00 pm / ESPN

Cruz Azul vs Necaxa / 17:00 / Vix+

Toluca vs Pumas / 19:00 pm / Vix+

León vs América / 21:00 pm / Fox Sports

Domingo 6 de octubre