Liga MX alcanza los 978.4 mdd en valor económico; América encabeza la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX continúa su fortalecimiento económico de cara al torneo Clausura 2026, cuyo arranque está programado para este fin de semana. Con un valor de mercado conjunto de 978.4 millones de dólares, los clubes mexicanos mantienen una tendencia al alza, impulsados por nuevas inversiones y fichajes clave.

El Club América no solo cerró 2025 como uno de los 30 equipos más valiosos del fútbol mundial —ocupando el lugar 28 según el portal especializado Transfermarkt—, sino que también encabeza el ranking económico del torneo local, con una valoración de 116.6 millones de dólares, un crecimiento del 6.2% con respecto al año anterior.

La llegada de nuevos inversores ha potenciado el peso financiero de las Águilas, que superan en valor incluso a los actuales campeones, el Toluca, cuyo valor pasó de 92.0 a 94.6 millones de dólares.

Valor económico de clubes destacados:

América: 116.6 mdd (+6.2%)

Toluca: 94.6 mdd (+2.8%)

Cruz Azul: 86.2 mdd (+2.3%)

Chivas: 80.2 mdd (–5.1%)

Tigres UANL: 73.9 mdd (–3.1%)

Pachuca: 58.8 mdd (+6.7%)

León: 42.8 mdd (+10.6%)

Mazatlán: 20.7 mdd (–5.9%)

Mazatlán, que se encuentra en proceso de venta y podría ser reemplazado por el Atlante en el próximo torneo, fue el club con la mayor caída en su valor (-5.9%).

En contraste, León y Pachuca registraron los mayores crecimientos porcentuales, mientras que Necaxa, con inversión de la actriz Eva Longoria, también logró un aumento destacable (+3.9%).