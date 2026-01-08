Liga MX alcanza los 978.4 mdd en valor económico; América encabeza la lista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX continúa su fortalecimiento económico de cara al torneo Clausura 2026, cuyo arranque está programado para este fin de semana. Con un valor de mercado conjunto de 978.4 millones de dólares, los clubes mexicanos mantienen una tendencia al alza, impulsados por nuevas inversiones y fichajes clave.
El Club América no solo cerró 2025 como uno de los 30 equipos más valiosos del fútbol mundial —ocupando el lugar 28 según el portal especializado Transfermarkt—, sino que también encabeza el ranking económico del torneo local, con una valoración de 116.6 millones de dólares, un crecimiento del 6.2% con respecto al año anterior.
La llegada de nuevos inversores ha potenciado el peso financiero de las Águilas, que superan en valor incluso a los actuales campeones, el Toluca, cuyo valor pasó de 92.0 a 94.6 millones de dólares.
América: 116.6 mdd (+6.2%)
Toluca: 94.6 mdd (+2.8%)
Cruz Azul: 86.2 mdd (+2.3%)
Chivas: 80.2 mdd (–5.1%)
Tigres UANL: 73.9 mdd (–3.1%)
Pachuca: 58.8 mdd (+6.7%)
León: 42.8 mdd (+10.6%)
Mazatlán: 20.7 mdd (–5.9%)
Mazatlán, que se encuentra en proceso de venta y podría ser reemplazado por el Atlante en el próximo torneo, fue el club con la mayor caída en su valor (-5.9%).
En contraste, León y Pachuca registraron los mayores crecimientos porcentuales, mientras que Necaxa, con inversión de la actriz Eva Longoria, también logró un aumento destacable (+3.9%).
Además del incremento en el valor de los clubes, el Clausura 2026 contará con figuras que elevan el atractivo del torneo. El listado de los 10 jugadores con mayor valor de mercado está encabezado por la joven promesa Gilberto Mora de Xolos de Tijuana, quien comparte la cima con Allan Saint-Maximin del América.
Gilberto Mora (Xolos) – 10.8 mdd
Allan Saint-Maximin (América) – 10.8 mdd
Marcel Ruiz (Toluca) – 9.7 mdd
Erik Lira (Cruz Azul) – 9.7 mdd
Ángel Correa (Tigres) – 9.7 mdd
Alexis Vega (Toluca) – 9.7 mdd
Álvaro Fidalgo (América) – 9.2 mdd
Alejandro Zendejas (América) – 9.2 mdd
Armando “Hormiga” González (Chivas) – 7.5 mdd
Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul) – 7.2 mdd
El valor de estos jugadores refleja no solo su rendimiento, sino también su proyección internacional. Gilberto Mora, en particular, se perfila como una pieza clave rumbo a futuras convocatorias de la Selección Mexicana.
mrh