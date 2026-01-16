Leyendas de Morelia y Barcelona, listos para un duelo histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En rueda de prensa se presentaron las plantillas de los equipos que disputarán el Partido de Leyendas entre Morelia y Barcelona, encuentro que se jugará este sábado, en punto de las 20:00 horas, en el Estadio Morelos y que fue calificado como un evento histórico para la ciudad.

Exjugadores y cuerpos técnicos de ambas escuadras destacaron la hospitalidad de Morelia y coincidieron en que el objetivo principal es ofrecer un espectáculo para la afición, revivir momentos históricos y disfrutar del futbol en un ambiente familiar.

Los organizadores informaron que, aunque se registraron algunas bajas por lesión o motivos personales, la mayoría de los jugadores anunciados se mantienen confirmados. Señalaron además que los boletos continúan a la venta en taquillas del estadio y en la plataforma Megaboletos, con varias zonas casi agotadas.

Previo al partido se realizará un encuentro de influencers, además de música en las gradas y sorpresas durante el medio tiempo, como parte de la fiesta futbolera que vivirá Morelia este sábado.