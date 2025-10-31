Lesión aleja al ‘Chino’ Huerta de la Fecha FIFA y pone en duda su preparación rumbo a 2026

El extremo de 24 años reapareció recientemente en el partido de Copa de Bélgica ante el KVK Ninove, pero presentó molestias que encendieron las alarmas del cuerpo médico. En un inicio se pensó en una recaída de su antigua lesión, sin embargo, los estudios mostraron una nueva complicación.

“Le hicimos otra resonancia magnética y parece que tendremos que prescindir de él durante varias semanas", declaró Besnik Hasi, entrenador del Anderlecht, en conferencia de prensa.

La lesión también representa una baja importante para la selección mexicana. Huerta quedaría fuera de la última Fecha FIFA del año, en la que el equipo nacional, dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre y a Paraguay el 18. Ambos encuentros son considerados claves en la preparación rumbo al Mundial 2026, que arrancará en menos de ocho meses.

Huerta había ganado terreno como una de las nuevas figuras del Tri, gracias a su velocidad, desequilibrio y buen momento tanto en la Liga MX como en sus primeras apariciones en Europa.

