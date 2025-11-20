¡Les arruinó la sorpresa! Gobernadora de Morelos habría confirmado el regreso del Atlante a la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un adelanto a cualquier comunicado oficial de la Liga MX, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, habría confirmado en entrevista que el Atlante regresará a la Primera División del futbol mexicano tras el Mundial de 2026.

En un video que circula en redes sociales, la mandataria expresó su entusiasmo por el inminente regreso de los Potros de Hierro, equipo que actualmente milita en la Liga de Expansión.

“Nos da mucho gusto que el Atlante regrese a la Primera División, soy atlantista”, declaró.

De acuerdo con diversos reportes, el Atlante jugaría en el Estadio Azteca, luego de adquirir la franquicia del Mazatlán FC por una cifra cercana a los 65 millones de dólares. La confirmación oficial podría llegar durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX en el Apertura 2026.

Otra vía posible es el ascenso deportivo, ya que el Atlante es el único club de la Liga de Expansión con certificación para subir a la máxima categoría.