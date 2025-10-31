Leonel Cárdenas se corona bicampeón del Abierto de Toronto de Squash

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El squash mexicano celebra un nuevo triunfo internacional. El atleta Leonel Cárdenas, actualmente ubicado en el lugar 15 del ranking mundial, retuvo su título como campeón del Abierto de Toronto, luego de imponerse al egipcio Yahya Elnawasany, segundo sembrado del torneo.
El encuentro se resolvió en sets seguidos, con marcadores de 11-9, 11-9 y 11-6, en un duelo de 45 minutos disputado en el Toronto Athletic Club. Desde el inicio, Cárdenas planteó una estrategia de desgaste físico, sosteniendo largos intercambios para forzar errores del rival. Su juego paciente y táctico fue clave para dominar el encuentro.
Con esta victoria, el mexicano repite la hazaña conseguida en 2023, cuando ganó la edición anterior del mismo torneo, consolidando su presencia en el circuito profesional de squash.
El torneo cobra relevancia no solo por el nivel de competencia, sino también por el contexto: el squash será uno de los nuevos deportes olímpicos en los Juegos de Los Ángeles 2028, lo que abre nuevas oportunidades para representantes mexicanos como Cárdenas.
Leonel Cárdenas continúa así una temporada destacada, manteniéndose como uno de los principales referentes del squash latinoamericano.
BCT