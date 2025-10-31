Leonel Cárdenas se corona bicampeón del Abierto de Toronto de Squash

El encuentro se resolvió en sets seguidos, con marcadores de 11-9, 11-9 y 11-6, en un duelo de 45 minutos disputado en el Toronto Athletic Club. Desde el inicio, Cárdenas planteó una estrategia de desgaste físico, sosteniendo largos intercambios para forzar errores del rival. Su juego paciente y táctico fue clave para dominar el encuentro.

Con esta victoria, el mexicano repite la hazaña conseguida en 2023, cuando ganó la edición anterior del mismo torneo, consolidando su presencia en el circuito profesional de squash.