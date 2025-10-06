LeBron James anuncia ‘la decisión de todas las decisiones’

La cita evoca inevitablemente el verano de 2010, cuando protagonizó The Decision, el programa televisivo en el que anunció su salida de los Cleveland Cavaliers rumbo al Miami Heat. En esta ocasión, el hashtag elegido por el jugador, #TheSecondDecision, deja entrever que se trata de un momento igualmente trascendental, aunque bajo un tono más maduro y reflexivo.

Con 41 años y a punto de iniciar su temporada número 23, LeBron se enfrenta a una encrucijada inédita. Su contrato con los Lakers expira en junio de 2026, y aunque técnicamente podría firmar con cualquier otro equipo, todo apunta a que este anuncio marcará el cierre de una era.

Desde el mensaje publicado, el impacto ha sido inmediato. Las entradas para el último juego de temporada regular de los Lakers, el 13 de abril de 2026 ante los Utah Jazz, se dispararon de 80 a 445 dólares, un indicio de que los aficionados perciben que podría ser su despedida definitiva.

Considerado por muchos como uno de los tres mejores jugadores de todos los tiempos, junto a Michael Jordan y Kobe Bryant, LeBron James ha trascendido la cancha: es empresario, activista, padre y símbolo de una generación. Su retiro no sólo representaría el fin de una carrera deportiva extraordinaria, sino el cierre de una era que marcó el rumbo de la NBA moderna.