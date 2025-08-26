Leagues Cup 2025: Inter Miami, Galaxy, Orlando y Seattle buscan la final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 llega a su fase decisiva con la disputa de las semifinales este miércoles 27 de agosto, donde cuatro clubes de la MLS buscarán el pase a la gran final y, de paso, su boleto a la próxima edición de la Concachampions 2026.

Tras eliminar a los últimos representantes de la Liga MX, la MLS aseguró coronarse por tercera vez consecutiva en este torneo binacional. Hasta ahora, los campeones han sido Inter Miami (2023) y Columbus Crew (2024).

Inter Miami vs Orlando City

El conjunto de Inter Miami, con la duda sobre si Lionel Messi volverá a las canchas, recibirá al Orlando City en el Chase Stadium, con capacidad para 21 mil 550 espectadores.

Día: miércoles 27 de agosto, 2025

Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: sin transmisión en TV abierta ni de paga

Streaming: Apple TV

Definición en caso de empate: tanda de penales directa

Si logra avanzar, Inter Miami podría convertirse en el primer club bicampeón del certamen.