Leagues Cup 2025: Inter Miami, Galaxy, Orlando y Seattle buscan la final

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Leagues Cup 2025 llega a su fase decisiva con la disputa de las semifinales este miércoles 27 de agosto, donde cuatro clubes de la MLS buscarán el pase a la gran final y, de paso, su boleto a la próxima edición de la Concachampions 2026.
Tras eliminar a los últimos representantes de la Liga MX, la MLS aseguró coronarse por tercera vez consecutiva en este torneo binacional. Hasta ahora, los campeones han sido Inter Miami (2023) y Columbus Crew (2024).
El conjunto de Inter Miami, con la duda sobre si Lionel Messi volverá a las canchas, recibirá al Orlando City en el Chase Stadium, con capacidad para 21 mil 550 espectadores.
Día: miércoles 27 de agosto, 2025
Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México)
Dónde ver: sin transmisión en TV abierta ni de paga
Streaming: Apple TV
Definición en caso de empate: tanda de penales directa
Si logra avanzar, Inter Miami podría convertirse en el primer club bicampeón del certamen.
Por su parte, Seattle Sounders enfrentará al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park, un duelo que definirá al segundo finalista.
Día: miércoles 27 de agosto, 2025
Horario: 20:45 horas (tiempo del centro de México)
Dónde ver: sin transmisión en TV abierta ni de paga
Streaming: Apple TV
Definición en caso de empate: tanda de penales directa
Galaxy, vigente monarca de la MLS pero último en la Conferencia Oeste, buscará reivindicarse frente a un Sounders que desea asegurar su participación internacional.
Con la eliminación de los clubes mexicanos, la MLS mantiene su dominio absoluto en la Leagues Cup, donde este año nuevamente levantará el trofeo.
mrh