¡Las Amazonas reinan otra vez! Tigres campeonas del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Amazonas de Tigres Femenil se consagraron campeonas del Torneo Apertura 2025 tras vencer 1-0 al Club América en el duelo de vuelta de la final. Con un marcador global de 4-3, el conjunto regiomontano levantó su séptimo campeonato, consolidándose como el equipo más ganador en la Liga MX Femenil.

El único gol del partido llegó al minuto 20, cuando Diana Ordoñez aprovechó un error defensivo de Annie Karich y definió con contundencia. Aunque las felinas tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, ese tanto fue suficiente para asegurar la corona.

Tigres mostró mayor ímpetu desde el arranque, manteniendo el control del balón y generando mayor peligro. América, por su parte, tuvo dificultades para romper la línea defensiva de las locales y además sufrió la expulsión de Nancy Antonio al minuto 58 por una patada sobre Jenni Hermoso, acción que fue revisada y confirmada por el VAR.

Con este nuevo campeonato, Tigres Femenil suma ya siete títulos:

  • Clausura 2018

  • Clausura 2019

  • Guard1anes 2020

  • Guard1anes 2021

  • Apertura 2022

  • Apertura 2023

  • Apertura 2025

