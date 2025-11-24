¡Las Amazonas reinan otra vez! Tigres campeonas del Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Amazonas de Tigres Femenil se consagraron campeonas del Torneo Apertura 2025 tras vencer 1-0 al Club América en el duelo de vuelta de la final. Con un marcador global de 4-3, el conjunto regiomontano levantó su séptimo campeonato, consolidándose como el equipo más ganador en la Liga MX Femenil.

El único gol del partido llegó al minuto 20, cuando Diana Ordoñez aprovechó un error defensivo de Annie Karich y definió con contundencia. Aunque las felinas tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja, ese tanto fue suficiente para asegurar la corona.