La Selección Nacional, símbolo de orgullo: recibe insignia “Hecho en México”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Futbol recibió este miércoles el distintivo “Hecho en México”, reconocimiento que otorga la Secretaría de Economía a instituciones que promueven la competitividad, la identidad nacional y el fortalecimiento económico del país. La entrega fue encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el acto oficial, Ebrard destacó la importancia de este símbolo como parte de los preparativos rumbo a la próxima Copa del Mundo. “Entregamos esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país”, declaró Ebrard.