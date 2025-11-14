La Selección Nacional, símbolo de orgullo: recibe insignia “Hecho en México”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Futbol recibió este miércoles el distintivo “Hecho en México”, reconocimiento que otorga la Secretaría de Economía a instituciones que promueven la competitividad, la identidad nacional y el fortalecimiento económico del país. La entrega fue encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante el acto oficial, Ebrard destacó la importancia de este símbolo como parte de los preparativos rumbo a la próxima Copa del Mundo. “Entregamos esta certificación porque entendemos perfectamente lo que está detrás del Mundial, lo que significa para nuestro país”, declaró Ebrard.
El distintivo fue otorgado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a todas sus selecciones, en el marco de la presentación de la campaña nacional “Somos México”, la cual acompañará al representativo tricolor en su camino rumbo al Mundial. La iniciativa busca reforzar el sentido de identidad y pertenencia a través del deporte.
La insignia “Hecho en México” tiene como propósito reconocer no solo a productos, sino a proyectos e instituciones que representen el talento, la innovación y el compromiso del país. Con este acto, la Selección Mexicana se posiciona como embajadora de la marca México, en un contexto donde el deporte es una herramienta clave para fortalecer el orgullo nacional.
BCT